Obwohl die Kirchen in Deutschland wegen der Corona-Pandemie keine Gottesdienste an Ostern abhalten, wollen AfD-Politiker das Osterfest in der Kirche feiern. Natürlich müssten dabei bestimmte Schutzmaßnahmen eingehalten werden, sagte Vorstandsmitglied Joachim Kuhs. Die Bundestagsfraktion der Rechtspopulisten forderte in einem Positionspapier zur Corona-Krise, es müsse den christlichen Gemeinden unter bestimmten Schutzmaßnahmen ermöglicht werden, Ostern in den Kirchen zu feiern. Kuhs erklärte, wenn es möglich sei, Schutzmaßnahmen in Baumärkten und Supermärkten einzuhalten, "dann ist das sicher auch in Kirchen möglich". Ähnlich äußerte sich Fraktionsvize Beatrix von Storch.