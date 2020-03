Der Beruf der Bestatter ist derzeit besonders im Fokus. Denn durch die Ausbreitung des Coronavirus müssen mehr Menschen als üblich beigesetzt werden. Das Bundesland Nordhein-Westfalen erlaubt aktuell noch Erd- und Urnenbestattungen, allerdings nur in kleinem Kreis und mit den vorgeschriebenen Sicherheitsabständen. Aber die Angestellten in der Branche müssten eigentlich im Schichtdienst arbeiten. Und dafür würde unter anderem dringend zuverlässige Kinderbetreuung benötigt.

Wilfried Odenthal, ein Bestattungsunternehmer in der nordrhein-westfälischen Stadt Neuss, wendet sich händeringend an die Politik: "Es wird Polizei, Ärzte, es werden Rettungssanitäter in systemrelevanten Listen geführt und ausgestattet, und wir als Bestatter in dieser sehr schwierigen Krise, wo wir mit einem Massenanfall von Verstorbenen unter Umständen rechnen müssen, sind vergessen worden, sind schlichtweg vergessen worden. Und ich kann nur an die Politik appellieren, hier dringend nachzubessern. Das hat ganz erhebliche Auswirkungen auf unseren Berufsstand." Odenthal befürchtet, dass die Anzahl an Beerdigungen im Zusammenhang mit dem extrem ansteckenden Coronavirus unter Umständen stärker ansteigen könnte.

Und daher müssten auch in seinem Beruf notwendige Vorsichtsmaßnahmen greifen: "Und ganz, ganz wichtig zum Selbstschutz für uns und zum Selbstschutz älterer Menschen und der Bevölkerung ist es bei uns unabdingbar, dass wir die Möglichkeit geschaffen bekommen müssen, an Schutzkleidung, an Atemschutz, an Desinfektionsmittel heranzukommen. Und das ist nur gewährleistet, wenn wir als systemrelevanter Berufszweig mit aufgenommen werden."