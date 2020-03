Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Die USA entwickeln sich zum neuen Epizentrum der Pandemie, in Italien und Spanien ist die Situation nach wie vor dramatisch. In Deutschland sind bislang mehr als 43.938 Infektionen registriert, so die Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in den USA. Besonders hohe Zahlen haben laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) Nordrhein-Westfalen mit mehr als 9235 sowie Bayern mit mehr als 9481. Die Zahl der Sars-CoV-2 Infizierte, die an Covid-19 verstorben sind, kletterte den Angaben der John-Hopkins-Universität zufolge bundesweit mittlerweile auf über 267.

