Das eigentlich schon in Kraft getretene Plastiktütenverbot in New York ist inmitten der Corona-Krise zunächst wieder ausgesetzt worden. Das Verbot werde bis mindestens Mitte Mai nicht überprüft, teilte die zuständige Umweltschutzbehörde mit. Grund sei vor allem, dass eine Klage eines Unternehmensverbands gegen das Verbot vorliege, die derzeit nicht bearbeitet werden könne, da die Gerichte sich in Zeiten der Corona-Krise nur um die allernotwendigsten Fälle kümmerten. Zahlreiche Geschäfte in der Millionenmetropole New York händigen bereits seit Tagen wieder kostenlos Plastiktüten aus. Das Verbot war eigentlich am 1. März in Kraft getreten. Es sollte für nicht wiederverwendbare Plastiktüten und alle Arten von Läden und Einkäufen gelten. Wer gegen das Verbot verstößt, dem sollten nach einer Umgewöhnungsphase Geldstrafen drohen.