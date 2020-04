Nach Kritik an einem zu laschen Umgang mit der Corona-Pandemie in Weißrussland (Belarus) mahnt die

Weltgesundheitsorganisation WHO strengere Maßnahmen an. Öffentliche Versammlungen mit vielen Menschen sollten verschoben werden, sagte der Leiter der WHO-Mission in dem Land, Patrick O'Connor, am Samstag in Minsk. Dazu gehörten auch Sport- und Kulturveranstaltungen. Die Ex-Sowjetrepublik gehört zu den wenigen Ländern, in denen noch Fußball vor großem Publikum gespielt wird.