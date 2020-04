Angesichts der Coronavirus-Pandemie hat die russische Regierung ein Militärflugzeug mit medizinischen Gütern in die USA gesendet. Die Antonow-124 "mit Masken und medizinischer Ausrüstung an Bord" sei in der Nacht in die USA aufgebrochen, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Ein vom Ministerium veröffentlichtes Video zeigte das mit Kisten beladene Frachtflugzeug während der Startvorbereitungen auf einem Militärflugplatz in der Nähe von Moskau. In den USA gibt es inzwischen mehr als 188.500 bestätigte Coronavirus-Infektionen. Mehr als 4000 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19.