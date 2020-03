In Italien hat die Ausgangssperre wegen des Coronavirus für deutlich bessere Luft gesorgt. In Mailand sei die Konzentration des Schadstoffs Stickstoffdioxid (NO2) in den letzten vier Wochen um 24 Prozent im Vergleich zu den vier Vorwochen zurückgegangen, teilte die Europäische Umweltagentur in Kopenhagen mit. Allein in der Woche ab dem 16. März wurde in Mailand demnach ein Rückgang um 21 Prozent im Vergleich zur Vorwoche verzeichnet. NO2 wird hauptsächlich von Fahrzeugen, Industrieanlagen und Heizkraftwerken ausgestoßen und kann Entzündungen der Atemwege hervorrufen.



In Rom ging die NO2-Konzentration demnach um 26 bis 35 Prozent zurück. In Bergamo, der am stärksten von der Pandemie betroffenen Stadt in Italien, wurde sogar ein Rückgang von 47 Prozent gemessen.