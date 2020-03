Weil sie mehrere Packungen Toilettenpapier aus Supermärkten gestohlen haben sollen, sucht die australische Polizei nun nach zwei Männern. Sie werden für eine Serie von Raubzügen in den Vororten der Metropole Sydney verantwortlich gemacht, wie die Polizei des Bundesstaats New South Wales (NSW) am Dienstag mitteilte. Auch in Australien sind Toilettenpapier und bestimmte Lebensmittel knapp in Zeiten der Corona-Krise. Panikkäufe haben mehrere Supermärkte landesweit dazu veranlasst, Kaufbeschränkungen einzuführen.