Zahlreiche mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes sollen am Samstag von Uruguay nach Australien ausgeflogen werden. Die "Greg Mortimer" dürfe am Freitag im Hafen der Hauptstadt Montevideo festmachen, teilte das uruguayische Außenministerium mit. 112 Passagiere aus Australien und Neuseeland würden dann mit einer Polizeieskorte in Bussen zum Flughafen gebracht. Der Abflug des mit medizinischem Gerät ausgestatteten Flugzeugs Richtung Melbourne sei für die frühen Morgenstunden am Samstag geplant.



Fast 60 Prozent der mehr als 200 Menschen an Bord waren zuvor positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Acht erkrankte Menschen wurden bereits in Krankenhäuser in Montevideo verlegt. Auf dem Schiff befanden sich ursprünglich etwa 217 Menschen, die meisten Passagiere stammen aus Australien und Neuseeland. Das Schiff war dem australischen Sender ABC zufolge Mitte März für eine Reise in die Antarktis in See gestochen, lag aber seit dem 21. März nahe Montevideo vor Anker.