In Kreuzlingen in der Schweiz, unmittelbar an der Grenze zu Konstanz in Deutschland, haben die Menschen anscheinend eine ganz eigene Art gefunden, mit den Grenzschließungen im Zuge der Corona-Pandemie umzugehen. Nicht immer wird dabei der nötige Abstand gewahrt. Doch die Menschen hier, versuchen irgendwie in Kontakt zu bleiben. In Bayern und damit auch in der Landeshauptstadt München gilt wegen der Corona-Pandemie ab Samstag eine grundlegende Ausgangsbeschränkung. Die 13 Millionen Einwohner sollen das Haus oder die Wohnung nur noch im Notfall verlassen. Wege zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen sind aber erlaubt. Damit fährt Bayern als erstes Bundesland das öffentliche Leben nahezu vollständig herunter. In München sah es am Samstag so aus, als ob sich die Menschen überwiegend an die neuen Regeln halten würden. Die sonst an einem Samstag gut besuchte Fußgängerzone war fast menschenleer, nur wenige Fahrzeuge waren auf den Straßen zu sehen. Es herrschte eine ungewöhnliche Stille. Die grundlegende Ausgangsbeschränkung soll für 14 Tage gelten, also bis zum 3. April.