Die Zollbehörde Mönchengladbach hat bei einer Kontrolle im europäischen Verteilzentrum eines US Konzerns in Jüchen in NRW hochwertige Atemschutzmasken und andere Schutzkleidung für Ärzte, Laboranten, Chemiker und auch Masken für die Bevölkerung beschlagnahmt, die offenbar illegal exportiert werden sollten. Das berichtete die Düsseldorfer "Rheinische Post" mit Berufung auf Werks- und Sicherheitskreise. Die Kontrollaktion steht offenbar in Zusammenhang mit hochwertigen Gesichtsschutzmasken für Ärzte und Labore, die aktuell in der Corona-Krise weltweit händeringend benötigt werden und kaum verfügbar sind. "Es geht ganz klar um Schutzkleidung und alles, was damit zusammenhängt. Die werden illegal ins Ausland verschickt", zitiert das Blatt aus Behördenkreisen. Die betroffene Ware sollte demnach in die Schweiz und in die USA exportiert werden