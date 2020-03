Am zweiten Tag in Folge ist in China nach offiziellen Angaben kein neuer Fall einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus innerhalb des Landes registriert worden. Die Nationale Gesundheitskommission meldete zudem nur drei neue Todesfälle - der geringste Anstieg innerhalb eines Tages seit Januar. Allerdings wurden 39 neue Corona-Patienten verzeichnet, die sich im Ausland angesteckt haben sollen. Die offiziellen Zahlen der Neuinfektionen gehen in China - dem Ausgangspunkt der Pandemie - schon seit Wochen deutlich zurück. In Festland-China haben sich laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 81.000 Menschen mit dem Virus infiziert, weniger als 7000 Menschen sind nach Behördenangaben noch erkrankt. 3248 Menschen starben an dem Virus.