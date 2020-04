Spahn: Man komme in eine "lineare Entwicklung". Man müsse aber sehen, ob dies ein Trend werde. Er tue sich mit dem Wort "Exit-Strategie" schwer, sondern spricht von einer "schrittweisen Rückkehr". Am Ende dieser Schritte stünden Partys und Volksfeste, also Dinge, die am "verzichtbarsten" seien.



Am wenigsten verzichtbar sei die Möglichkeit, für Unterhalt zu sorgen. Kretschmann betont, dass man die Wirtschaft nicht "lahmgelegt" habe.