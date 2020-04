Im besonders schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Spanien ist die Zahl der Todesfälle wieder leicht zurückgegangen. Binnen 24 Stunden seien 728 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Am Dienstag und Mittwoch hatte das Land nach rückläufigen Todeszahlen seit Ende vergangener Woche wieder mehr Tote verzeichnet. Die Zahl der Todesopfer in Spanien liegt nun bei insgesamt 15.283. Am Mittwoch hatte das Gesundheitsministerium 757 Tote und am Dienstag 743 Tote gemeldet. Spanien ist das europäische Land, das nach Italien am schwersten von der Pandemie betroffen ist.