Angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise will die linksgerichtete Regierung in Spanien ihre Pläne für ein Grundeinkommen schneller in die Tat umsetzen. Es gebe einen "breiten Konsens" in der Regierung, die Maßnahme umzusetzen, sagte Verbraucherschutzminister Alberto Garzón im Rundfunk. Zuvor hatte auch Wirtschaftsministerin Nadia Calviño dem privaten TV-Sender la Sexta gesagt, die Regierung wolle das Grundeinkommen "so schnell wie möglich" umsetzen. Ziel sei es, dass das Grundeinkommen "für immer bleibt, dass es ein strukturelles Instrument, ein dauerhaftes Instrument wird". Es solle vor allem bedürftigen Familien zugute kommen.



Die Regierung machte bislang keine Angaben zur Höhe der geplanten Unterstützung. Offiziellen Angaben zufolge soll sie jedoch nur an einzelne Bevölkerungsgruppen ausgezahlt werden.