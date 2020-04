Mehr als 5000 Corona-Todesopfer in den USA

Den Passagieren an Bord des niederländischen Kreuzfahrtschiffs "Zaandam" soll geholfen werden. Das sagte jedenfalls US-Präsident Donald Trump. Er forderte die Behörden Floridas auf, dem Schiff das Anlegen zu ermöglichen. Florida verweigert weiter die Einfahrt in einen Hafen. Er werde bald mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis sprechen, kündigte Trump an. "Da sind Leute an Bord, die krank sind. Und wir wollen nicht, dass es so etwas wie ein Geisterschiff wird. Das ist ein Schiff, dass von Hafen zu Hafen gefahren ist. Und niemand wollte es nehmen. Aber in der Zwischenzeit gibt es Menschen, die sterben. Oder die sehr krank sind." DeSantis hatte erklärt, er wolle das Schiff mit Hunderten Menschen an Bord - darunter acht Corona-Infizierte - nicht in den Haufen von Fort Lauderdale einlaufen lassen. An den Folgen des Coronavirus sind an Bord bereits vier Passagiere gestorben. Die zuständige Reederei warnte vor weiteren Todesfällen auf dem Schiff. Das Schwesterschiff der "Zaandam", die "Rotterdam" hatte bereits knapp 1400 Menschen von der "Zaandam" übernommen. Beide Schiffe sind derzeit zusammen in der Karibik unterwegs. Unter den Passagieren sollen auch rund 80 Deutsche sein. Die "Zaandam" war Anfang März von Buenos Aires nach San Antonio in Chile aufgebrochen. Von dort sollte sie weiter nach Fort Lauderdale in Florida fahren.