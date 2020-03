Spaniens Regierung verschärft im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie die bereits geltenden Ausgangsbeschränkungen. In den nächsten zwei Wochen müssten alle Beschäftigten zu Hause bleiben, die keine notwendigen Arbeiten ausführten. Das hat Ministerpräsident Pedro Sanchez am Samstag angekündigt. Der Lohn solle weiter gezahlt werden. Die Arbeit könne man zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. "Das ist eine Krise, die alle Länder betrifft und keine Grenzen kennt. Sie interessiert sich nicht für in der Vergangenheit getroffene wirtschaftliche Entscheidungen der Regierungen. Die Antwort auf diese Krise kann keine nationale sein, es muss eine europäische Antwort sein", sagte Sanchez in Anspielung auf den vergangenen EU-Gipfel. Dabei hatte etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel die Forderung Spaniens, Italiens und Frankreichs nach sogenannten Coronabonds zurückgewiesen. Die Niederlande hatten als Voraussetzung für Finanzhilfen außerdem eine Bedarfsprüfung ins Spiel gebracht. Wie in anderen Ländern auch ist Spaniens Gesundheitssystem überlastet, es mangelt an Personal und medizinischer Ausrüstung. Am Samstag erreichte eine Frachtmaschine aus China einen Flughafen bei Madrid. An Bord befanden sich vier Millionen Schutzmasken für medizinisches Personal. Der Flugzeugbauer Airbus hat neue Frachtverbindungen zwischen China und Europa angekündigt. Damit wolle man die Gesundheitssysteme von Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien mit Nachschub versorgen. Der weltweite Bedarf an Beatmungsgeräten wird schwieriger zu decken sein, auch wenn bereits branchenfremde Firmen ihre Produktion umrüsten. Die Geräte sind notwendig, um schwer an Covid-19 erkrankte Patienten zu versorgen. Das Coronavirus kann eine beidseitige Lungenentzündung verursachen. Die Verfügbarkeit von Beatmungsgeräten entscheidet in diesen Fällen über Leben und Tod. In Spanien waren zuletzt in 24 Stunden rund 800 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.