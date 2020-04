Mehrheit der Deutschen gegen Lockerung des Kontaktverbots

Nicaragua: Tausende kommen inmitten der Covid-19-Pandemie zusammen

Tausende Nicaraguaner haben die Abstandsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) missachtet, haben an Oster-Prozessionen teilgenommen oder sind in Badeorte gereist. Gut besucht war auch das "Summer Music Fest 2020" am Sonntag in einem Badeort nahe der Hauptstadt Managua, wie das regierungsnahe Portal "El19Digital" berichtete.



Während die Bischöfe in dem katholischen Land wegen der Coronavirus-Pandemie zum Daheimbleiben aufriefen, hatte die linke Regierung von Präsident Daniel Ortega Dutzende Veranstaltungen während der Karwoche organisiert und den Tourismus angekurbelt. Das kleine Land zwischen Pazifik und Atlantik geht innerhalb Lateinamerikas einen gefährlichen Sonderweg in der Corona-Krise. Weder schließt es Schulen, noch schränkt es das öffentliche Leben wesentlich ein.