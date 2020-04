An welchen Kriterien mache die Bundeskanzlerin eine Lockerung der Maßnahmen fest? Die Bundeskanzlerin: "Im Grunde gibt es Kriterien, die alle miteinander zusammenhängen." Das sei etwa der Reproduktionsfaktor, die Zahl der Verdopplung und weitere Faktoren. "Wir müssen gucken: Was wirkt wie" mit Blick auf die Maßnahmen. "Der Gesundheitsschutz steht an oberster Stelle." Man habe bis zum 19. April Maßnahmen getroffen. "Daran wird sich auch nichts ändern."



Über den Sinn von Schutzmasken: Man sei in der Phase, wo man sich die Ratschläge der Experten immer wieder anhöre und diese sich auch ändern würden. So oder so: Eine gut gehandhabte Maske sei die Voraussetzung dafür, dass wenigstens die begrenzte Wirkung auch eintritt. "Dabei heißt es: Immer die Abstandsregeln einhalten", mahnt die Kanzlerin. Es wäre falsch, darauf zu verzichten.