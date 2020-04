Die Zahl der Corona-Todesfälle in britischen Krankenhäusern ist auf mehr als 17.300 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag habe es einen Anstieg um 828 Todesfälle gegeben, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in London mit. Die Zahl der Infektionsfälle lag den Angaben zufolge bei mehr als 129.000.



Am Montag hatten die Gesundheitsbehörden in Großbritannien die niedrigste Todesfallzahl seit zwei Wochen gemeldet. Demnach waren zwischen Sonntag und Montag 449 Corona-Patienten im Krankenhaus gestorben. Allerdings hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt, dass die Fallzahlen an Montagen immer vergleichsweise niedrig liegen. Grund dafür sind Verzögerungen bei der offiziellen Registrierung von Infektions- und Todesfällen am Wochenende.