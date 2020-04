Zwei weitere Bundesländer führen eine Mundschutzpflicht ein: Sowohl die Landesregierungen in Baden Württemberg als auch in Sachsen-Anhalt haben entsprechende Beschlüsse gefasst.



In Baden-Württemberg gelte ab kommenden Montag (27. April) die Pflicht, Mund und Nase in Geschäften und im ÖPNV zu bedecken, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart. Damit sei aber kein medizinischer Mundschutz gemeint, es gehe nur um einfache Mund-Nasen-Bedeckung. "Notfalls tut es auch ein Schal", sagte Kretschmann. Man habe festgestellt, dass sich zu wenige Menschen an die bislang geltende dringende Empfehlung zum Tragen von Masken halten.



In Sachsen-Anhalt soll ebenfalls eine Mundschutzpflicht in Geschäften und im ÖPNV gelten. Die Regelung trete am Donnerstag (23. April) um 0 Uhr in Kraft, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfahren habe. Nach Informationen von MDR Sachsen-Anhalt muss ab Donnerstag "eine textile Barriere im Sinne eines Mund-Nasen-Schutzes" getragen werden.



Sachsen hat bereits eine Maskenpflicht eingeführt, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern wollen in der kommenden Woche nachziehen. Eine bundesweit einheitliche Linie gibt es bislang nicht: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten sich vergangene Woche nur darauf verständigt, das Tragen sogenannter Alltagsmasken in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel dringend zu empfehlen.