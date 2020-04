Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will sich mit ihren Länderkollegen über das weitere Vorgehen bei den Kitas während der Corona-Pandemie verständigen. Für Freitag sei eine Telefonkonferenz angesetzt worden, erklärte Giffey am Donnerstag in Berlin. Es gehe unter anderem darum zu klären, für wen künftig eine Notbetreuung in den Einrichtungen angeboten werde. Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, dass es in den Kitas weiterhin keinen Normalbetrieb gibt. Die angebotene Notbetreuung kann demnach aber "für zusätzliche Berufs- und Bedarfsgruppen" ausgeweitet werden.



Giffey will mit den Landesministern auch besprechen, "wie die stufenweise Rückkehr von Kindergartenkindern in die Betreuung am besten organisiert werden kann und welche Voraussetzungen dafür nötig sind". In der Telefonkonferenz solle dazu ein Konzept abgestimmt werden.