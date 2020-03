Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt weltweit weiter an. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind 785.979 Fälle offiziell registriert worden. Die Zahl der Todesfälle wird mit 37.810 beziffert (Stand: 31. März).

Die USA entwickeln sich unterdessen zum neuen Epizentrum der Pandemie. Donald Trump rechnet selbst im besten Fall mit 100.000 Toten. Inzwischen sind im ganzen Land 163.000 Menschen mit dem Virus infiziert, die Zahl der Todesfälle ist nach aktuellen Zahlen auf 3008 gestiegen. Damit gibt es in den USA weiterhin mehr bekannte Infektionen als in jedem anderen Land der Welt, noch vor Italien, Spanien und China. Im Vergleich zu den 82.000 aus China gemeldeten Fällen liegt die Zahl der Infektionen in den Vereinigten Staaten damit fast doppelt so hoch. Bei der Zahl der Toten liegen die USA hinter Italien, Spanien, China und Frankreich.

In Deutschland gibt es laut der Johns-Hopkins-Universität bis zum Dienstagmorgen 66.885 bestätigte Infektionsfälle. Auch die wirtschaftlichen Folgen werden hierzulande bereits deutlich: Der massive Ansturm auf Kurzarbeit als eine der Auswirkungen der Corona-Krise wird die Vorlage der März-Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) überlagern. BA-Vorstandschef Detlef Scheele wird am Dienstag gemeinsam mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Berlin vor die Presse treten. Erwartet werden dabei auch Aussagen zum Ansturm auf Kurzarbeit. Die März-Zahlen selbst sind zum Stichtag 12. März erhoben und berücksichtigen damit noch nicht die ersten Auswirkungen der Krise.

Die wichtigsten Meldungen zur Nachlese im Überblick:

Bewohner in Australien müssen bei Verlassen des Hauses mit Strafen rechnen (6.32 Uhr)

Dritter Test auf das Coronavirus bei Bundeskanzlerin Angela Merkel negativ (6.22 Uhr)

Japans Außenminister ruft dazu auf, Reisen in 73 Länder zu unterlassen (4.55 Uhr)

Chinas Festland meldet Anstieg der Corona-Fälle (2.58 Uhr)

Über 3000 Tote in den USA gemeldet (2.52 Uhr)

Alle Meldungen zum Thema finden Sie hier im stern-Special.

Die wichtigsten Meldungen des Tages im Überblick: