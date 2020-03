Angesichts der Restriktionen für tschechische Berufspendler wegen der Corona-Krise versucht Sachsen, vor allem Pflegekräfte zu halten. Allen Tschechen, die im Freistaat im Bereich Medizin und Pflege arbeiten und in Deutschland bleiben, werde ein Zuschuss zum Lebensunterhalt gezahlt, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Dresden. Dies gelte für Berufspendler in Kliniken und Pflegeheimen, aber auch für Bereiche wie Krankenhausküchen oder -wäschereien. Die Versorgung in pflegerischen Bereichen in der Grenzregion hänge "ganz maßgeblich von tschechischen Pfegekräften" ab, sagte Kretschmer. Das Angebot richte sich an rund tausend Pendler im Pflegebereich. "Unser Wunsch ist, dass sie in Sachsen bleiben und hier in den nächsten Wochen Quartier beziehen", sagte der Ministerpräsident.