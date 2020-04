Sehen Sie im Video, was die neusten Einschätzungen des RKI zum Tragen von Masken sind.









O-Ton Lothar Wieler, Präsident Robert-Koch-Institut: "Stoffmasken, auch Behelfsmasken oder Textilmasken genannt, könnten dabei helfen, Tröpfchen beim Husten oder Sprechen zurückzuhalten. Sie könnten dabei helfen, andere zu schützen. Aber sie helfen nicht dabei, den Maskenträger selbst zu schützen. Das ist wirklich sehr wichtig zu verstehen. Es gibt für diesen Fremdschutz bislang keine wissenschaftlichen Belege. Das sage ich deutlich. Aber es erscheint plausibel, dass man einen Fremdschutz ausüben kann. Neuere Studien zeigen, dass ein Teil der Covid- 19 Infizierten so leichte Symptome hat, dass sie diese Symptome kaum bemerken oder dass sie gar keine Symptome haben und den Erreger trotzdem ausscheiden. An Orten, an denen man den Abstand nicht immer einhalten kann, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Supermarkt, da könnte das Tragen einer Maske in solchen Fällen vermutlich das Risiko reduzieren, andere anzustecken. Das ist unsere Einschätzung. Aber ich möchte das noch mal betonen, man selber wird nicht vor der Übertragung geschützt mit einer solchen Maske. Wir sehen, dass es wirkt. Wir sehen aber nicht nur, dass anhand der Zahlen, an der Dynamik der Zahlen, der abflachenden und der Reproduktionsraten, sondern wir sehen es auch in Mobilitätsprofilen. Wir haben ja freundlicherweise Daten zur Verfügung gestellt bekommen, die uns zeigen, dass insgesamt die Mobilität in der Bevölkerung schon stark nachlässt. Und das sieht man sehr schön, auch anhand der Daten, in denen die Bundesregierung bestimmte Maßnahmen angeordnet hat oder empfohlen hat. Und man sieht dann regional auch große Unterschiede. Manche Städte zum Beispiel hat die Mobilität um mehr als 50 Prozent nachgelassen, in anderen nur um 40 Prozent. Das hilft. Aber ich möchte noch mal ganz klar sagen: Das muss auch weiter eingehalten werden. Abstand halten ist das entscheidende Gebot. Und zu Hause bleiben. Sonst kriegen wir diese R-Null nicht unter eins. Also das muss auch weiter aufrechterhalten werden.