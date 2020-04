Beim Produktionsstaab gehe es darum, die Eigenproduktion zu stärken und hochzufahren, so Wirtschaftsminister Altmaier. In den letzten Jahrzehnten sei die Produktion in vielen Bereichen nach Asien verlagert worden. "Wir haben uns vorgenommen, ein Stück weit unabhängiger zu werden", so Altmaier. "Dieser Hochlauf wird nicht von heute auf morgen auf Knopfdruck erfolgen. Er soll aber auch nicht in ferner Zukunft erfolgen." Man wolle gemeinsam mit der privaten Wirtschaft die Produktionskapazitäten in Deutschland aufstocken.