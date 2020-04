Der einstige Corona-Musterschüler Singapur meldet erneut einen sprunghaften Anstieg der Virusinfektionen. In dem Stadtstaat gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums von heute 1016 neue Fälle. Es war der dritte große Anstieg pro Tag in Folge. Damit rangiert das 5,8 Millionen Einwohner zählende Singapur weiter mit 10.141 bestätigten Fällen an der Spitze in Südostasien. Die Todesrate ist im weltweiten Vergleich niedrig: Elf mit Sars-CoV-2 Infizierte starben bislang. Die meisten neuen Fälle in Singapur traten dem Gesundheitsministerium zufolge erneut bei ausländischen Arbeitern auf. Rund 200.000 von ihnen leben laut Schätzungen in Gemeinschaftsunterkünften. Dort ist das Ansteckungsrisiko hoch.



Zeitweise hatte das hochmoderne Singapur als Beispiel gegolten, wie ein Land das Virus gut in den Griff bekommen kann: durch rigoroses Testen, Isolieren von Infizierten sowie Quarantäne für Menschen, die mit Infizierten in Kontakt waren. Ausgangsbeschränkungen wurden dort erst relativ spät verhängt. Der Lockdown gilt seit dem 7. April. Er

wurde gestern bis zum 1. Juni verlängert.