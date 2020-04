Der Grundschulverband hat konkrete Vorschläge für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs an den rund 15.000 Grundschulen in Deutschland vorgelegt. Eine Möglichkeit wäre demnach, für die einzelnen Kinder nur an jedem zweiten Tag Präsenzzeit an der Schule vorzusehen, "um in Halbgruppen und dadurch mit größeren räumlichen Abständen arbeiten zu können". Der Schulbeginn und die Pausenzeiten könnten über die Klassen hinweg gestaffelt werden, so dass nicht alle Kinder gleichzeitig auf dem Hof oder beim Essen seien. Vorgeschlagen werden außerdem konstante Lerngruppen in festen Räumen mit derselben Lehrperson und ein Verzicht auf Raumwechsel für Fachunterricht. Zudem sollten "unwesentliche Schulaktivitäten und Treffen", wie Besprechungen im Lehrerzimmer vermieden, Absprachen und Teamarbeit mit Abstand oder digital gestützt durchgeführt werden.



Die Kommunen fordert der Grundschulverband auf, die Hygienestandards in den Schulen massiv zu erhöhen. Es müsse genügend Seife, Handtücher und Desinfektionsmittel vorhanden sein. "Die Toilettenanlagen sind mehrmals am Tag zu reinigen und zu desinfizieren. Das gilt ebenso für Türklinken und Treppengeländer." Auf die Vergabe von Notenzeugnissen sollte nach Ansicht des Verbandes in diesem Sommer verzichtet werden, "da die Lernergebnisse der Kinder in diesem Schuljahr noch mehr als sonst von dem Anregungspotenzial der Elternhäuser abhängen".