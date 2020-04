Der nicht gerade öffentlichkeitsscheue Unternehmer Richard Branson hat eindringlich um einen staatlichen Hilfskredit für seine Fluggesellschaft Virgin Atlantic gebeten. In einem Brief an seine Mitarbeiter warnte er indirekt vor einem Kollaps der Airline. "Wir machen alles, was in unserer Macht steht, um die Fluggesellschaft am Laufen zu halten - aber wir werden dafür die Unterstützung der Regierung brauchen", schrieb der 69-Jährige. Virgin Atlantic werde das Geld zurückzahlen, versprach er. Einen ersten Antrag Bransons hat die Regierung abgelehnt, Konkurrent Easyjet einen Kredit erhalten.