Trotz massiver Bedenken hat der US-Bundesstaat Georgia am Freitag damit begonnen, die Corona-Beschränkungen zu lockern. In dem Südstaat durften zunächst Friseure, Fitnessstudios, Bowling-Zentren, Tattoo-Studios und weitere kleinere Unternehmen öffnen, wenn auch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. So müssen Kunden Schutzmasken tragen. Von Montag an dürfen dann auch Restaurants und Theater wieder aufmachen.



Viele halten das Vorgehen des konservativen Gouverneurs Brian Kemp für verfrüht. Selbst US-Präsident Donald Trump, der auf eine rasche Rückkehr zur Normalität setzt, kritisierte seinen Parteifreund Kemp: Er sei mit dessen Entscheidung "absolut nicht einverstanden", sagte der Präsident am Mittwoch.



In Georgia waren zuletzt rund 22.000 Coronavirus-Infektionen und mehr als 880 Tote gemeldet worden.

Auch weitere US-Bundesstaaten wollen eine langsame Rückkehr zur Normalität einläuten. Trump hatte vergangene Woche einen Drei-Stufen-Plan für eine schrittweise Lockerung und Aufhebung der Coronavirus-Beschränkungen vorgelegt. Allerdings warnen Experten vor einer zweiten Infektionswelle. Die USA sind das Land mit den meisten bestätigten Corona-Infektionen und Todesfällen weltweit. Am Freitag wurde die Schwelle von 50.000 Todesopfern überschritten. Das sind etwa doppelt so viele Tote wie in Italien.