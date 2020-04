Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt weltweit weiter an. Nach jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind in Deutschland 107.663 offiziell registriert worden. Die Zahl der Todesfälle wird mit 2016 beziffert (Stand: 8. April). Das Robert-Koch-Institut gibt 103.228 Infizierte und 1861 Todesfälle an.

Die Kontaktsperren und öffentlichen Einschränkungen im Kampf gegen das Virus werden in Deutschland noch mindestens bis zum 19. April gelten. Was danach geschieht, ist offen. Laut Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) beraten die Länder am Dienstag nach Ostern, ob und wann Schulen wieder öffnen können.

Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Trump zieht Schweden als Corona-Negativbeispiel heran (10.18 Uhr)

Erste deutsche Kliniken beginnen mit der Blutplasma-Therapie (7.43 Uhr)

Fast 2000 Coronavirus-Tote an einem Tag in den USA (7.44 Uhr)

Alle Meldungen zum Thema finden Sie hier im stern-Special.