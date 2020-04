Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) informiert zu diesem Zeitpunkt in einer Pressekonferenz über die wirtschaftliche Lage in Deutschland während der Corona-Pandemie.



Die Wirtschaft stehe unter Druck. Exportwaren würden nicht abgenommen, die Auslandsnachfrage sei in vielen Bereichen eingebrochen. Auch der Inlandskonsum sei durch Pandemie und ihre Bekämpfung in vielen Bereichen eingeschränkt oder zum Erliegen gekommen. "Wir müssen mit tiefen Einschnitten beim Wirtschaftswachstum in diesem Jahr rechnen", so Altmaier.



Im Mai werde man vermutlich den "Höhepunkt der Eingriffe und Einschnitte" zu spüren bekommen. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland könne um mehr als acht Prozent einbrechen, so der Bundesminister. Es gebe aber "begründete Hoffnung", dass sich das Wirtschaftswachstum im Laufe des Jahres normalisiere. Ende des Jahres könne man dann zwar eine schlechtere Wirtschaftsbilanz haben, aber nicht so schlecht, wie befürchtet, so Altmaier.



Während der Finanzkrise von 2008/2009 sei das Wirtschaftswachstum in Deutschland um fünf Prozent geschrumpft. "Wir werden davon ausgehen müssen, dass diese Zahl möglicherweise nicht nur erreicht, sondern auch überschritten werden kann.", so Altmaier. Es wäre aber "unverantwortlich", zu diesem Zeitpunkt eine konkrete Zahl zu nennen. Doch: Eine Rezession ist wohl unvermeidbar.



Der Bundeswirtschaftsminister sei "zutiefst und beeindruckt" von den Menschen, die in dieser Zeit zusammenstünden. Altmaier hoffe, dass es "eines Tages und in nicht allzu ferner Zukunft wieder besser wird."