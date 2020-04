Das traditionsreiche Masters der Golfprofis in Augusta hat nach der Verschiebung wegen der Corona-Krise nun einen neuen vorläufigen Termin. Das Top-Turnier im US-Bundesstaat Georgia soll jetzt vom 12. bis 15. November ausgetragen werden, teilte der veranstaltende Augusta National Golf Club am Montag mit. Am 13. März war die 84. Auflage des Masters zunächst auf einen unbestimmten Termin verschoben worden. Die Situation soll in den kommenden Wochen und Monaten genau beobachtet werden.



Wegen der Coronavirus-Pandemie war am gleichen Tag die British Open ersatzlos gestrichen worden. Die 149. Auflage des traditionsreichen Golfturniers wird in diesem Jahr an keinem anderen Termin nachgeholt, sondern soll nun im Juli 2021 stattfinden, teilten die Organisatoren mit. Wenige Stunden später verkündeten die Veranstalter der US Open in New York die Verschiebung des Turniers von Mitte Juni auf den Zeitraum vom 17. bis 20. September.