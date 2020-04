Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat weiter Sorgsamkeit und Verantwortungsbewusstsein in der Coronakrise angemahnt. Gerade angesichts der ersten Lockerungen sei es wichtig, "diesen Weg nicht zu gefährden", sagte Steinmeier in einer Videobotschaft. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Härten rief er zu Solidarität und fairem Miteinander auf. "Viele Menschen in unserem Land sind in diesen Tagen beunruhigt und machen sich große Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft", so der Bundespräsident. Die Krise treffe zwar alle, "aber sie trifft nicht alle Menschen gleich". Homeoffice sei vielleicht nicht das, was sich viele wünschen, doch sei es etwas anderes, als bei Kurzarbeit nur noch 60 Prozent des Gehalts zu bekommen. Auch finde es zwar kaum jemand schön, bei Sonnenschein zu Hause zu bleiben, "aber es ist doch ein Unterschied, ob man etwas Grün ums Haus hat oder mit vier Kindern in einer kleinen Wohnung ohne Balkon lebt". In der Wirtschaft seien manche Branchen stärker erschüttert als andere, "insbesondere viele Kleinunternehmer, Gastwirte, Hoteliers, Freiberufler und Kulturschaffende wissen oft nicht, wie lange sie noch durchhalten können".



Steinmeier würdigte gelebte Solidarität mit betroffenen Geschäftsleuten, aber auch von vielen Mittelständlern gegenüber ihren Mitarbeitern. "Ich wünsche mir, dass diejenigen von uns, die glimpflich durch diese Krise kommen, auch weiterhin bereit sind, jene zu unterstützen, die wegen Corona wirtschaftlich in schwerem Fahrwasser sind", sagte der Bundespräsident. Auch die Hilfen des Staates seien ein Teil dieser Solidarität.