In Litauen durften am Montag im Zuge der Lockerungen der Corona-Maßnahmen nach rund sechswöchiger Pause Straßencafes den Betrieb wieder aufnehmen. Auch weitere Erleichterungen für Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen in dem baltischen EU-Land traten in Kraft. Dabei gelten strenge Hygienevorschriften. Zugleich erwägt die Regierung die im März wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte landesweite Quarantäne erneut zu verlängern. "Die Wahrscheinlichkeit, dass die Quarantäne am 11. Mai aufgehoben wird, ist minimal", sagte Gesundheitsminister Aurelijus Veryga am Montag in Vilnius. Einige Beschränkungen könnten auch für längere Zeit bestehen bleiben.