Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bekräftigt, dass sich auch Kinder mit dem Coronavirus infizieren und schwer an der von ihm ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 erkranken können. "Die Annahme, dass Covid-19 nur ältere Menschen betrifft, ist faktisch falsch", sagte der Regionaldirektor Europa der WHO, Hans Kluge, in Kopenhagen. Alter sei bei einer Corona-Infektion nicht das einzige Risiko, das zu einem schweren Krankheitsverlauf führen könne, betonte Kluge. Weltweit habe es mehrere Fälle von jungen Coronavirus-Infizierten gegeben, deren Erkrankung einen schweren Verlauf genommen hätten. Einige von ihnen seien sogar an den Folgen ihrer Infektion gestorben. Kluge betonte, dass das Risiko eines schweren Infektionsverlaufs bei "Menschen, die gesund altern" geringer sei. "Es gibt Berichte über Menschen von mehr als hundert Jahren, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus gebracht wurden und seither komplett genesen sind", sagte er.