Verstöße gegen die Kontaktsperre in der Coronakrise sind nach Meinung einer Philosophin häufig kein Ausdruck von Egoismus. "In vielen Fällen wird das Gebot und der Ernst der Lage nicht vollumfassend verstanden, weil sich der soziale Austausch moralisch unverdächtig anfühlt", sagt Sabine Döring, Professorin für Praktische Philosophie an der Eberhard Karls Universität in Tübingen. "Mehr noch nehmen wir ihn als integralen Bestandteil des guten Lebens wahr." Wir verstünden zwar abstrakt oder intellektuell, dass wir andere nicht gefährden sollen, aber es gelinge uns nicht, sozialen Austausch als einen Anwendungsfall dieser Norm zu begreifen. "Wir kommen also in einen Widerspruch zwischen dem Richtigen und dem Guten - ein ethischer Konflikt." Zudem sei es schwierig, etwas einzuhalten, "was man nicht eingeübt hat".