Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wollen die Nutzungsverbote für Zweitwohnungsbesitzer Anfang Mai lockern.



Mecklenburg-Vorpommern will vom 1. Mai an Zweitwohnungsbesitzer aus anderen Bundesländern wieder ins Land lassen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei einer Pressekonferenz in Schwerin mitteilte. Ebenfalls am 1. Mai sollen in Mecklenburg-Vorpommern einheimische Dauercamper wieder ihre Zelte und Wohnwagen nutzen dürfen. Am 5. Mai will die Schweriner Landesregierung über weitere Lockerungen im Tourismus entscheiden.



Schleswig-Holstein wird laut einer Mitteilung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am 4. Mai damit beginnen, Zweitwohungseigentümer sowohl auf die derzeit für Auswärtige gesperrten Inseln und Halligen als auch in ihre Wohnungen auf dem Festland zu lassen. Günther betonte, die Lockerung greife nur, wenn die Entwicklung der Corona-Infektionen dies zulasse.