Nach einem Ausbruch mit dem Coronavirus auf dem Hurtigruten-Schiff "Roald Amundsen" sind inzwischen 33 Besatzungsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet worden. 60 Passagiere sind in Tromsø in Quarantäne.

Es sollte das Comeback für das Hurtigruten-Schiff "Roald Amundsen" nach der ersten Corona-Welle sein. Doch das Virus lässt das Kreuzfahrtschiff vorerst im Hafen: Nach dem Ausbruch des Coronavirus unter der Besatzung in Norwegen sind 29 weitere Crew-Mitglieder positiv auf das Virus getestet worden. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen von vier auf 33, wie die Reederei Hurtigruten am Samstag mitteilte. Die Corona-Tests von 120 weiteren der insgesamt 158 Besatzungsmitglieder seien negativ ausgefallen, fünf andere müssten nochmals getestet werden. Laut der norwegischen Zeitung "Aftenposten" befinden sich keine Gäste an Bord.

Passagiere werden kontaktiert

Das Expeditionsschiff liege weiter im nordnorwegischen Tromsø vor Anker und werde isoliert, Passagiere befänden sich keine an Bord. Planmäßig hatte die "Roald Amundsen" am Freitagnachmittag in Richtung Spitzbergen in See stechen sollen – die Reise wurde jedoch abgesagt, nachdem am Freitag die ersten Infektionen bei Besatzungsmitgliedern des Schiffes bekanntgeworden waren. Diese vier Personen kamen in ein Universitätskrankenhaus.

Die 154 an Bord verbliebenen Crew-Mitglieder, darunter auch die 29 neuen positiven Fälle, wiesen keine Krankheitsanzeichen oder Symptome für eine Covid-19-Erkrankung auf, erklärte Hurtigruten. Alle Passagiere, die auf den beiden am 17. und 24. Juli begonnenen Touren mit der "Roald Amundsen" unterwegs gewesen seien, seien über die Lage informiert worden. All diese Passagiere müssten für zehn Tage in Quarantäne. Norwegischen Medienberichten zufolge handelt es sich insgesamt um rund 380 Passagiere.

Reisender nach Hurtigruten-Reise positiv getestet

Laut Medienberichten sind 60 Passagiere, die am Freitagmorgen in Tromsø an Land gekommen sind, dort unter Quarantäne gestellt worden. Weitere würden kontaktiert. "Die Situation tut uns sehr leid. Wir haben jetzt einen starken Fokus auf die Betreuung unserer Mitarbeiter und Gäste, die noch in Tromsø sind", sagte Daniel Skjeldam, Chef der Hurtigruten der Zeitung.

Wie der norwegische Rundfunk NRK berichtet, teilte der Gemeindearzt in der Region Vesterålen am Mittwoch mit, dass bei einem Passagier, der vergangene Woche an Bord des Schiffes war, eine Infektion diagnostiziert worden war. Skjeldam sagte dazu, man hätte eine Bewertung vorgenommen, als dies erfahren hatte. "Wir haben beobachtet, ob wir Symptome bei Besatzungsmitgliedern oder bei Gästen hatten, die an Bord oder von Bord gegangen waren. Das hatten wir nicht."

Sehen Sie im Video: Coronavirus – die aktuellen Zahlen zum Infektionsgeschehen. Videoquelle: ntv Weitere Daten und Informationen zum Thema:Notbremse beim Lockdown-Exit: Diese Kreise und Städte halten die Obergrenze (nicht) einBestätigte Infektionen in den deutschen Kreisen und kreisfreien Städten Übersicht über bestätigte Infektionen weltweitReproduktionszahl, Verdopplungszeit, Infektionen – welche Kennzahlen gerade wichtig sind Mehr

Die Begleiter des Reisenden seien auf Covid-19 getestet worden, mit negativen Ergebnissen. "Basierend auf den Informationen, die wir damals hatten, war die Einschätzung, dass die Infektion aufgetreten sein muss, nachdem sich die Person auf dem Schiff war", so der Hurtigruten-Chef. Er weist zurück, dass neue Passagiere angekommen seien, nachdem der Infektionsfall bekannt wurde.

Die norwegische Gesundheitsbehörde FHI hält für möglich, dass sich weitere Menschen angesteckt haben könnten. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es mehrere infizierte Personen gibt, aber das erfahren wir erst, nachdem die Tests durchgeführt wurden und die Quarantänezeit abgelaufen ist. Es ist jetzt wichtig, dass die Passagiere auf den beiden Reisen mit der Roald Amundsen unter Quarantäne gestellt werden", so Line Vold vom FHI.

Quellen: Nachrichtenagentur DPA, "Aftenposten", NRK