von Rolf-Herbert Peters Es ist noch gar nicht wirklich Herbst, aber die braunen Blätter sind schon da. Und damit die Laubbläser. Aber ist man damit wirklich schneller als mit dem Rechen? Und wie ist eigentlich die Ökobilanz der Blas-Aktion?

Sie sind wieder da. Ich kann sie hinter den Hecken hören. Einer nach dem anderen heult in den Nachbargärten auf: Laubbläser und -sauger. In diesem Moment ist klar: Die Kaffeetafel auf der Terrasse in der Oktobersonne ist beendet. Ich denke an meine Kindheit, als bei den Herbstmanövern Starfighter aus dem Nichts über unseren Garten donnerten. Ihr Lärm jagte uns eine Höllenangst ein.