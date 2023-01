von Tina Pokern Die Haut ist im Winter besonders pflegebedürftig. Besser noch als Lotions wirkt Körperbutter gegen trockene Haut. Ökotest hat sich angesehen, welche Produkte halten, was sie versprechen.

Im Winter ächzt und stöhnt die Haut. Kalter Wind und raues Wetter werden zur Strapaze, die Talgdrüsen arbeiten weniger produktiv, die Haut trocknet aus, ist gereizt und gerötet. Da hilft nur cremen, cremen, cremen. Wessen Haut nach intensiver Pflege dürstet, der sollte die Körperlotion mit Körperbutter ersetzen, die mit einer Schippe mehr Fett kommen. Ökotest hat 26 Produkte geprüft und bei dem Gros ist tatsächlich alles in Butter. Zwei allerdings schmieren im Test ab.

Das Körperbutter-Sortiment ist in den vergangenen Jahren beträchtlich angeschwollen. Die Bandbreite ist riesig und der Käufer hat vor dem Regal oftmals die Qual der Wahl – konventionell oder doch lieber Naturkosmetik, günstig oder teuer? Ökotest hat zwei gute Nachrichten: 1. Wer ins Naturkosmetikregal greift, kann kaum etwas falsch machen. Alle zertifizierten Körperbutter im Vergleich waren "sehr gut". 2. Top Körperbutter gibt's schon für kleines Geld. Die günstigste davon stellt Balea. Diese schmiert für 83 Cent keinen Deut schlechter als das teure Konkurrenzprodukt von L'Occitane, das mit 24 Euro zu Buche schlägt. Unter den sehr guten Naturkosmetika-Buttern ist Bevola Preis-Leistungssieger (1,48 Euro).

Teure Loser unter den Körperbuttern

Lediglich zwei Körperbutter im Vergleich überzeugten die Tester nicht. Abzüge in der Wertung gab es für die "Bettina Barty Body Butter". Die Prüfer fanden in ihr unter anderem Paraffine und aromatische Mineralölkohlenstoffe, die gesundheitsschädlich sein können. Das muss nicht sein, meinen die Ökotester und vergeben die Note "ungenügend". Das zweite "schwarze Schaf" im Test stellt Biotherm. 19 Euro müssen für die Körperbutter hingeblättert werden. 19 Euro, die man besser investieren kann. In dem Biotherm-Produkt stecken jede Menge Silikone. Ökotest wertet "mangelhaft".

Den gesamten Test finden Sie gegen Gebühr auf test.de

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.