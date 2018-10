Wie funktioniert die menschliche Evolution?

Wir sind jetzt auf der Höhe unserer Evolution. Ich erinnere mich an den Weltrekord im 100m Lauf Armin Hary 10 sec, nun ist der Weltrekord 9,58 sec. Unglaublich. Wir wissen heute, dass die Welt eine Kugel ist und nicht eine Scheibe. Und viele von uns haben ein Smartphone anstatt eines Gehirns. Woher kommt es jedoch, dass jeder Mensch – ohne jedes Wissen geboren (oder so nehmen wir an), nicht einmal sprechen oder laufen kann – im Laufe seines Lebens mehr weiß, als jene, die ihn geboren und gelehrt haben, und auch noch schneller laufen kann, obwohl er das Laufen erst einmal lernen musste?