Olaplex galt als "die Erfindung" auf dem Markt der Haarpflegeprodukte. Das Versprechen des Herstellers: Brüchiges Haar wird repariert, Farben erstrahlen in neuem Glanz. Das sehen Frauen in den USA anders und klagten. Wen das verunsichert, der kann auf jede Menge Alternativen zurückgreifen. Der stern zeigt welche.

Die Anschuldigungen gegen die Haarpflegefirma Olaplex sind haarsträubend. In der Klage, die Mitte Februar beim Bezirksgericht in Kalifornien eingereicht wurde, ist laut "BBC" von Juckreiz, Hautausschlägen, Hefepilzinfektionen, bakteriellen Infektionen, Brennen, offenen Wunden und drastischen Haarverlusten die Rede. Chemikalien sollen Schuld daran sein, so der Vorwurf. Olaplex verwende in seinen Produkten unter anderem Lilial, das Haarausfall verursachen könne. Die Klage richtet sich gezielt gegen die Produkte Nr. 0 und Nr. 9. Insgesamt 28 Frauen in den USA ziehen gegen die Firma vor Gericht.

Das sagt Olaplex zu den Anschuldigungen

Olaplex weist die Vorwürfe von sich. Die Produkte, schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite, würden weder Haarausfall noch Haarbruch verursachen, sie seien "sicher und wirksam". Den bemängelten Wirkstoff Lilial habe Olaplex längst als Vorsichtsmaßnahme aus seinen Produkten entfernt, so das Unternehmen – und zwar weltweit. In der Klage wird genau das bezweifelt.

Lilial, auch als Butylphenyl Methylpropionol bekannt, ist ein Duftstoff, der häufig in Kosmetikprodukten und Reinigungsmitteln eingesetzt wurde. In die Kritik geraten ist der flüssige Duftstoff, weil er potenziell Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeiten haben soll. Das Bezirksgericht in Kalifornien prüft nun die Anschuldigungen gegen Olaplex. Wer vorsichtshalber auf Alternativen umsteigen möchte, der findet im nachfolgenden Artikel Produktvorschläge.

Olaplex-Alternative: Bond Building Treatments

Bond Building Treatments zielen darauf ab, geschädigtes Haar zu reparieren. Diese Behandlungen sollen Haarfasern aufbauen und stärken, um das Haar widerstandsfähiger gegen zukünftige Schäden zu machen. Sie werden in verschiedenen Formen angeboten: als Leave-In-Pflege, als Teil eines Shampoos oder Conditioners. Es gibt mehrere Marken, die Bond Building Treatments anbieten, die ähnlich wie Olaplex funktionieren. Einige beliebte Optionen sind Revolution Plex 3 Bond Restore, Redken pH-Bonder und L'Oreal Professionnel Smartbond.

Protein Treatments

Wenn das Haar durch chemische Behandlungen, Hitze-Styling oder Umweltfaktoren beschädigt wird, kann es an Protein verlieren und spröde, schwach oder brüchig werden. Proteinbehandlungen enthalten in der Regel Hydrolysatproteine wie Keratin, Kollagen oder Seide, die in kleinere Moleküle aufgespalten wurden, um in das Haar einzudringen und es von innen heraus zu reparieren. Lücken und Risse können wieder gefüllt werden und dem Haar Glanz und Elastizität verleihen. Einige Optionen für Proteinbehandlungen sind die ApHogee 2 Step Protein Treatment, Joico K-Pak Deep Penetrating Reconstructor und the SheaMoisture Jamaican Black Castor Oil Strengthen & Restore Treatment Masque.

Olaplex-Alternative: Haaröl

Haaröle können eine Vielzahl von Vorteilen bieten. Einigen spenden Feuchtigkeit, verleihen Glanz, schützen das Haar vor schädlichen Einflüssen, reparieren und pflegen. Die Anwendung von Haarölen kann dazu beitragen, geschädigtes Haar zu stärken. Arganöl, Kokosöl und Olivenöl eignen sich besonders gut. Das Haar kann weicher und geschmeidiger werden. Öle können außerdem dazu beitragen, das Haar leichter kämmbar zu machen.

Hausgemachte Behandlungen

Viele Menschen sind überzeugt von Hausmitteln und zaubern sich ihre eigenen Kosmetikprodukte – und das nicht unbegründet. Es gibt viele Dinge, die dafürsprechen: Man hat die volle Kontrolle über die Inhaltsstoffe, die Herstellung von Naturkosmetika kann umweltfreundlicher sein als der Kauf von industriell produzierten Produkten. Man kann Plastikmüll und Verpackungen vermeiden. Zudem kann es kostengünstiger sein als der Kauf von teuren, hochwertigen Kosmetikprodukten. Es gibt viele Rezepte, die Ihnen helfen können, Ihre eigenen Haarpflegebehandlungen zu erstellen. Rezeptbücher unterstützen dabei.

Bei allen Haarpflegeprodukten ist es wichtig zu beachten, dass nicht alle Haare gleich sind und dass die Wirksamkeit von Produkten von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich am besten an einen Fachmann wie einen Friseur oder einen Dermatologen.

Wenn Sie zu Allergien neigen oder unsicher sind, welches Produkt das richtige für Sie ist, sprechen Sie zuerst mit Ihrem Hausarzt.

Quellen: "BBC", "Cosmopolitan"

