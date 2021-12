Schon 10.443 Omikron-Fälle in Deutschland – wo sich die Corona-Variante am schnellsten ausbreitet

Sie ist hochansteckend, kann die Immunabwehr besser umgehen als andere Varianten und saß vielerorts beim Weihnachtsfest mit am Tisch: Omikron. Die Corona-Variante breitet sich in Deutschland rasant aus. Ein Überblick.

Omikron ist weiter auf dem Vormarsch. Derzeit werden in Deutschland insgesamt 10.443 Covid-19-Fälle (Stand: 28.12.) der Corona-Variante zugeordnet. Damit ist die Fallzahl binnen eines Tages sprunghaft um 45 Prozent gestiegen. Außerdem wird eine Art Omikron-Inzidenz dokumentiert, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohnern. In Kalenderwoche 51 hatte diese Kennzahl bei 7,5 gelegen, derzeit wird sie mit 0,3 bemessen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die alle Corona-Fälle umfasst liegt derzeit bei 215,6 (hier gibt's den gesamten Überblick).

Da während der Feiertage und zum Jahreswechsel allerdings mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, könnten die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen laut RKI nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage in Deutschland zeigen. Erwartet wird, dass es in Folge zu vielen Neu- und Nachmeldungen kommen wird.

Omikron-Verbreitung in den Bundesländern

Besonders betroffen von rasant ansteigenden Fallzahlen ist Nordrhein-Westfalen. Derzeit stehen 2872 Personen nach dem PCR-Test im Verdacht, sich mit Omikron infiziert zu haben. Bei weiteren 604 Menschen konnte die Corona-Variante durch Sequenzierung bereits nachgewiesen werden. Aber auch in den anderen Bundesländern steigen die Zahlen, allen voran in Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg.

Nachweise nach Sequenzierung Verdacht (PCR) Gesamt Baden-Württemberg 174* 819 993 (+215)** Bayern 209 1687 1896 (+556) Berlin 67 354 421 (+254) Brandenburg 18 140 158

(+46) Bremen 7 158 165

(+35) Hamburg 169 1318 1487 (+268) Hessen 61 298 359 (+108) Mecklenburg-Vorpommern 3 23 26

(+8) Niedersachsen 124 319 443 (+182) Nordrhein-Westfalen 604 2872 3476 (+1106) Rheinland-Pfalz 48 247 295 (+122) Saarland 2 9 11

(+4) Sachsen 20 40 60

(+7) Sachsen-Anhalt 4 12 16

(+3) Schleswig-Holstein 42 584 626 (+301) Thüringen 3 8 11

(+3)

* Übersicht basiert auf den ans RKI übermittelten Meldefällen und unterliegen möglichen nachträglichen Änderungen, Stand 28.12.

** Anstieg im Vergleich zum Vortag

Schwere Omikron-Verläufe

In Deutschland sind inzwischen vier mit Omikron infizierte Menschen gestorben, 124 mussten auf Grund der Infektion im Krankenhaus behandelt werden. Das sind 1,19 Prozent der Fälle. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann Omikron besser als andere Corona-Varianten die Immunabwehr umgehen und zeichnet sich durch eine deutlich gesteigerte Übertragbarkeit aus. Allerdings deuten kürzlich veröffentlichte Ergebnisse einer Studie aus Edinburgh darauf hin, dass das Hospitalisierungs-Risiko nach einer Infektion mit Omikron im Vergleich zu Delta geringer ist.

Gestützt werden diese Ergebnisse von einer weiteren Studie, die am Imperial College in London durchgeführt wurde. Demnach seien insgesamt bis zu 25 Prozent weniger Hospitalisierungen mit Omikron dokumentiert worden. Beide Studien liegen bisher nur als Preprint vor und wurden noch nicht von unabhängigen Gutachtern bewertet. (Mehr dazu hier)

Christian Drosten, Chef-Virologe der Berliner Charité, twitterte dazu: "Wegweisende Studie. (...) Omikron ist also gegenüber Delta etwas abgeschwächt. Etwas. Unterschied bei schweren Verläufen weiter unklar." Azra Ghani, welche die Londoner Studie mitverfasste, sagte: "Das verringerte Risiko einer Krankenhauseinweisung bei der Omikron-Variante ist zwar beruhigend, aber das Infektionsrisiko bleibt extrem hoch." Eine Auffrischung der Impfung biete "weiterhin den besten Schutz vor Infektionen und Krankenhausaufenthalten."

In 148 von 10.443 Omikron zugeordneten Fällen in Deutschland handelte es sich um Reinfektionen, das sind rund 1,4 Prozent. Die meisten Impfdurchbrüche wurden demnach in der Altersgruppe 15 bis 34 Jahre gemeldet: 79. Das ist gleichzeitig die Altersgruppe mit den meisten Omikron-Fällen (4867), gefolgt von den 35- bis 59-Jährigen (56 Reinfektionen/3400 Fälle insgesamt) sowie Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 14 Jahren (5/1100) und 60- bis 79-Jährigen (6/753). Am wenigsten von Omikron betroffen sind bisher die Altersgruppen 0 bis 4 Jahre (0/212) und 80 plus (2/107).

Quelle:RKI