von Martin Schlak und Kerstin Hellberg Der Onkologe Wolfram Gössling wurde zweimal selbst zum Krebspatienten – und überlebte. Seine Erfahrung hat ihn auch als Arzt verändert.

Ein Märztag in Dresden, helles Licht fällt durch die Glasfront ins Foyer eines Uni-Gebäudes, in dem an diesem Tag Transplantationschirurgen, Krebsärzte und Laborforscher zusammenkommen. Einer von ihnen ist Wolfram Gössling. Der Deutsche arbeitet als gastroenterologischer Chefarzt am Massachusetts General Hospital in Boston und lehrt an der Harvard Medical School. Sein Thema: warum immer mehr Menschen an einer Verfettung der Leber leiden und wie daraus Krebs entstehen kann.