von Svenja Napp Was gefällt mir eigentlich? Wo möchte ich berührt werden? Was verschafft mir Lust? Annabell Neuhof und Julia Henchen haben ein Journal veröffentlicht, um Frauen auf eine sexuelle Entdeckungsreise zu schicken. Wenn weibliche Sexualität frei gelebt wird, ist das schon Rebellion?

Annabell, Julia, Ihr habt gemeinsam das Buch "Ohjaaa! Journal für deine Lust" veröffentlicht, mit dem ihr Frauen in die sexuelle Selbsterfahrung bringen wollt. In den Jahren davor habt Ihr selbst einiges ausprobiert in Sachen Sexualität. Gab es Aha-Momente auf dieser Reise?

Annabell: Für mich war es ein entscheidender Moment, als ich angefangen habe, überhaupt mit meiner Vulva und meiner Vagina in Verbindung zu treten, sie bewusst wahrzunehmen. Vorher bin ich eher pragmatisch mit ihnen umgegangen, aber ich habe nicht wirklich hin gespürt: was will mein Körper überhaupt?