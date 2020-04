Sehen Sie im Video: Der Papst spendet seinen Ostersegen im fast leeren Petersdom.









"Urbi et Orbi" in einem ungewöhnlich leeren Petersdom. Wie jedes Jahr am Ostersonntag hat der Papst der Stadt und dem Erdkreis seinen apostolischen Segen gespendet. Anders als bisher sprach er nicht vom Balkon des Petersdoms sondern im Inneren des Gotteshauses. Der 83-Jährige sprach unter anderem denen Mut zu, die die Isolation während der Coronapandemie in völliger Einsamkeit verbringen müssen. Außerdem rief er die Menschen dazu auf, sich nicht dem Egoismus hinzugeben. Der Segen wird ausschließlich vom Papst erteilt, für gewöhnlich zu Weihnachten und Ostern. Erst im März hatte Franziskus anlässlich der Coronapandemie einen Sondersegen gespendet. Wie überall auf der Welt verlaufen die Osterfeierlichkeiten auch im Vatikan in diesem Jahres anders als üblich. Für gewöhnlich bevölkern Tausende Pilger den Vatikan. Doch auch im Kirchenstaat gelten derzeit Kontaktbeschränkungen. Bereits am Karfreitag hatte das Oberhaupt der Katholiken mit nur wenigen Begleitern den Kreuzweg Jesu auf dem Petersplatz nachvollzogen. Der Pontifex und sein näheres Umfeld waren Ende März auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des Heiligen Stuhls konnte bei Franziskus keine Ansteckung festgestellt werden.