von Tina Pokern Na, wann haben Sie zuletzt Ihre Ohrstöpsel gereinigt? Die kleinen Knöpfe sind super praktisch, aber eben auch super unhygienisch. Sie können schmerzhafte Entzündungen im Ohr verursachen. So schützen Sie sich.

Sie sind anschmiegsam und praktisch: In-Ear-Kopfhörer. Mit ihnen lässt sich die Außenwelt ganz wunderbar aussperren. Schließlich kommt an den Ohrstöpseln nichts vorbei, was nicht vorbei soll. Gut, oder? Tja. Was beim Sport oder im Großraumbüro eine echter Gewinn ist, ist gleichzeitig ein Paradies für Bakterien und Pilze. Passt man nicht auf, kann das zu einer Entzündung des Gehörgangs führen.