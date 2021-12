Die erste Anti-Corona-Tablette steht in der EU kurz vor der Zulassung. Bereits im Januar könnte Paxlovid zum Einsatz kommen. Wie wirkt das Medikament? Und ist die Pille eine Alternative zur Impfung? Ein Überblick.

In den USA ist Paxlovid bereits zugelassen, Deutschland will schleunigst nachziehen. Sobald die Europäische Arzneimittelagentur grünes Licht gibt, soll das Corona-Medikament des US-Herstellers Pfizer auch hierzulande eingesetzt werden – bestenfalls schon im Januar. Denn die Studienergebnisse sind vielversprechend und deuten darauf hin, dass das Mittel schwere Covid-19-Verläufe und Todesfälle verhindern kann. Allerdings kommen die Anti-Corona-Pillen mit einer Schwachstelle. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen.

Was ist Paxlovid?

Paxlovid ist ein Corona-Medikament in Tablettenform des US-Unternehmens Pfizer. Es besteht unter anderem aus dem Wirkstoff Nirmatrelvir, der ein Sars-CoV-2-Protein hemmt. Damit soll die Vermehrung des Virus gestoppt werden. Ein weiterer Bestandteil ist Ritonavir, das bereits zur Behandlung von HIV-Patienten eingesetzt wird. Das sorgt dafür, dass der Wirkstoff Nirmatrelvir langsamer abgebaut wird und möglichst lange im Körper bleibt.

Was weiß man über die Wirksamkeit von Paxlovid?

Anfang November zog Pfizer aus der Studie eine erste Zwischenbilanz. Demnach verhindern die Corona-Pillen sehr erfolgreich schwere Krankheitsverläufe bei Hochrisikopatienten. Den Testergebnissen zufolge senkte das Medikament das Risiko von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen um 89 Prozent, wenn es innerhalb der ersten drei Tage nach Symptombeginn eingesetzt wird und immer noch um 88 Prozent, wenn es binnen der ersten fünf Tage eingenommen wird. Keiner der Studienteilnehmer, die Paxlovid einnahmen, verstarb, dafür kam es zu zwölf Todesfällen unter denen, die das Placebo einnahmen. Mitte Dezember konnten diese Ergebnisse mit weiteren Studiendaten bestätigt werden. Die Zwischenergebnisse basierten auf Daten von rund 1200 Personen, die endgültigen Ergebnisse umfassen weitere 1000 Probanden.

In einer weiteren Studie mit Erwachsenen wurde festgestellt, dass die Einnahme von Paxlovid das Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs mit Hospitalisierung sowie Todesfällen im Vergleich zur Placebogruppe um 70 Prozent reduzierte. Laut Zwischenanalyse kam es außerdem zu einer starken Abnahme der Viruslast – um das Zehnfache an Tag fünf, auch bei Hochrisikopatienten.

Wirken die Tabletten auch gegen Omikron?

Das Unternehmen geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass das Mittel auch gegen Omikron wirken wird. Davon gehen auch unabhängige Experten aus. "Wir können mit hoher Sicherheit annehmen, dass die aktuell zirkulierende Omikron-Variante immer noch gut von diesem Wirkstoff gehemmt werden kann", wird Hans-Georg Kräusslich, Leiter der Virologie am Universitätsklinikum Heidelberg, vom "Deutschlandfunk" zitiert.

Wer soll mit Paxlovid behandelt werden?

Mit Paxlovid behandelt werden können laut der US-Arzneimittelbehörde (FDA) Corona-Patienten ab 12 Jahren mit milden bis mittelschweren Symptomen, die mehr als 40 Kilogramm wiegen und die ein Risiko für eine Verschlimmerung der Erkrankung haben. Die Europäische Arzneimittelagentur (Ema) hingegen hatte kürzlich mitgeteilt, dass mit dem Medikament erwachsene Patienten behandelt werden könnten, die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen und die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben.

Wie wird das Corona-Medikament eingenommen?

Da es sich um Tabletten handelt, werden diese oral eingenommen. Eine Behandlungsdauer von fünf Tagen ist notwendig, wobei zweimal täglich je drei Pillen eingenommen werden müssen. Allerdings: Die Medikamente müssen in den ersten fünf Tagen nach Symptombeginn gegeben werden, da nur in diesem Zeitraum eine Vermehrung des Virus gestoppt werden kann. Der eng bemessene Behandlungszeitraum ist eine Schwachstelle des Medikaments. Denn viele Betroffene habe erst später die Gewissheit, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Was ist über Nebenwirkungen bekannt?

Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören Beeinträchtigung des Geschmackssinns, Durchfall, Bluthochdruck und Muskelschmerzen. Auch (mitunter lebensbedrohliche) Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind möglich. Schwangeren wird von dem Medikament abgeraten, da Tierstudien darauf hindeuten, dass eine hohe Dosis Paxlovid das Wachstum des Fötus beeinflussen könnte. Auch Menschen, die an HIV erkrankt sind, Leber- oder Nierenprobleme haben, sollten von einer Behandlung mit Paxlovid absehen.

Ist Paxlovid eine Alternative zur Impfung?

Nein. Denn die Corona-Impfung schützt präventiv vor einer Infektion mit dem Virus. Paxlovid hingegen kommt erst zum Einsatz, wenn bereits eine Infektion vorliegt und schützt dann bestenfalls vor schweren Krankheitsverläufen. "Das Medikament ist extrem vielversprechend, weil es in der frühen Gabe den schweren Verlauf von Covid deutlich abschwächen kann. Ich rechne damit, dass wir damit zahlreiche schwere Verläufe auf den Intensivstationen verhindern können", ordnete Gesundheitsminister Karl Lauterbach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA) ein. Experten und Expertinnen sehen die Medikamente dennoch als eine wichtige Ergänzung zu den Impfstoffen an. Obschon diese deutlich teurer als die Vakzine sind.

Ab wann könnte das Mittel eingesetzt werden?

Die US-Arzneimittelbehörde hatte kurz vor Weihnachten eine Notfallzulassung für das Medikament ausgesprochen. Es ist laut FDA das erste Mittel in den USA, das in Tablettenform zur Behandlung von Covid-19 eingenommen werden kann. In der EU ist das Medikament offiziell noch nicht zugelassen, die Prüfung läuft aber. Jedoch kündigte Lauterbach ebenfalls eine Notfallzulassung an: "Damit Paxlovid sofort bei Lieferung eingesetzt werden kann, habe ich zusammen mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte das Verfahren für die Notfallzulassung in Deutschland eingeleitet", sagte er. Unabhängig von der ausstehenden Zulassung hat Deutschland bereits eine Million Packungen des Medikaments gekauft. Mit ersten Lieferungen werde bereits im Januar gerechnet.

Gibt es noch andere Anti-Corona-Tabletten?

Molnupiravir vom US-Hersteller Merck wurde als erstes Mittel gegen Corona in Pillenform in Großbritannien zugelassen. Mit der guten Wirksamkeit von Paxlovid kann das Medikament aber nicht mithalten. Nach bisherigen Erkenntnissen schützt es zu 30 Prozent vor einer Krankenhauseinlieferung.

