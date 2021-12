Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat am Mittwoch eine Notfallzulassung für das Corona-Medikament Paxlovid des US-Herstellers Pfizer ausgesprochen. Wer damit behandelt werden darf und was sich Gesundheitsbehörden für den Pandemieverlauf erhoffen.

Das Corona-Medikament Paxlovid des US-Pharmariesen Pfizer ist in den USA zugelassen worden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Mittwoch eine Notfallzulassung für das antivirale Medikament in Pillenform für Risikopatienten ab zwölf Jahren. US-Präsident Joe Biden versprach Pfizer staatliche Unterstützung, um die Produktion des Medikaments schnell hochzufahren.

Paxlovid wird bei Risikopatienten mit leichten bis mittelschweren Krankheitssymptomen eingesetzt und senkt laut Pfizer die Gefahr einer Krankenhauseinweisung oder eines Todes um knapp 90 Prozent. Das Medikament verringert die Fähigkeit des Coronavirus, sich in den Körperzellen zu vermehren, und bremst damit die Weiterentwicklung der durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid-19.

"Erste Behandlung in Form einer Pille"

"Die heutige Zulassung führt die erste Behandlung für Covid-19 in Form einer Pille ein, die oral eingenommen wird", erklärte FDA-Vertreterin Patrizia Cavazzoni. "Diese Zulassung bringt zu einem mit dem Auftreten neuer Varianten entscheidenden Zeitpunkt in der Pandemie ein neues Werkzeug, um Covid-19 zu bekämpfen." Patienten mit einem hohen Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes hätten fortan besseren Zugang zu einer Behandlung mit einem antiviralen Medikament.

Pfizer-Chef Albert Bourla erklärte, Paxlovid werde "die Art und Weise verändern, wie wir Covid-19 behandeln". Das Medikament werde "hoffentlich" helfen, das Gesundheitssystem und die Krankenhäuser zu entlasten.

Präsident Biden erklärte wiederum, die Entscheidung der US-Behörde sei "ein Beweis für die Macht der Wissenschaft und das Ergebnis amerikanischer Innovation und Erfindungsgabe".

Paxlovid kombiniert den neuen Wirkstoff Nirmatrelvir mit dem Medikament Ritonavir, das bereits zur Behandlung von HIV-Patienten eingesetzt wird. Patienten nehmen über einen Zeitraum von fünf Tagen zwei Mal täglich zwei Tabletten Nirmatrelvir und eine Tablette Ritonavir zu sich. Die US-Regierung hat bereits für einen Preis von 5,3 Milliarden Dollar (knapp 4,7 Milliarden Euro) zehn Millionen Packungen bestellt.

FDA: Paxlovid kein Ersatz für Impfung

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA unterstützte in der vergangenen Woche den Einsatz von Paxlovid für Notfälle. Damit kann das Medikament noch vor seiner Zulassung in der EU eingesetzt werden, die Entscheidung liegt bei den nationalen Behörden.

Auch der US-Pharmakonzern Merck Sharp & Dohme (MSD) hat mit Molnupiravir ein antivirales Medikament gegen das Coronavirus entwickelt. Dessen Wirksamkeit liegt laut Unternehmensangaben aber bei lediglich 30 Prozent. In Großbritannien und Dänemark wurde es bereits zugelassen. In den USA wird eine Notfallzulassung geprüft.

Paxlovid und Molnupiravir haben den Vorteil, dass Patienten die Pillen einfach bei sich zu Hause einnehmen können. Andere Mittel wie das antivirale Medikament Remdesivir müssen dagegen intravenös und damit in Kliniken verabreicht werden.

Pandemie Großbritannien zeigt, was Omikron bedeutet – so ist die Corona-Lage in Europa 1 von 15 Zurück Weiter Zurück Weiter Großbritannien 11,2 Millionen Infizierte gesamt

Neu-Infektionen pro Tag: 88.000, Tendenz steigend

Impfquote: 75 Prozent

Das Vereinigte Königreich ist eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas. Die hochansteckende Omikron-Variante ist dort inzwischen stark verbreitet. Frankreich schließt bereits seine Grenze zur britischen Insel und auch in Deutschland fordert der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek, Reisebeschränkungen für Großbritannien. "Ich würde mir wünschen, dass der Bund mal genau hinschaut, wann Großbritannien Virus-Variantengebiet wird und dass bei der Einreise mit dem Flugzeug ein PCR-Test verpflichtend vorgelegt werden muss", sagte der CSU-Politiker. Mehr

Die FDA betonte am Mittwoch aber, Paxlovid sei kein Ersatz für Impfungen. Pfizer stellt gemeinsam mit dem Mainzer Unternehmen Biontech den Corona-Impfstoff Comirnaty her. Es ist das in den USA – und auch in Deutschland – mit Abstand meistgenutzte Corona-Vakzin.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden und die Gesundheitsbehörden des Landes versuchen, mehr Menschen von einer Corona-Impfung zu überzeugen – auch angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante. In den USA sind bislang lediglich 61,6 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Auch Maßnahmen der Regierung zur Ausweitung von Corona-Tests kommen nur schwer in Gang. In vielen Städten der USA gibt es lange Schlangen an Teststationen. Wegen der großen Nachfrage für Tests für Zuhause vor den Feiertagen haben große Händler wie Amazon, Walgreens und CVS in den USA begonnen, die Abgabemengen an Kunden zu begrenzen.

Am Dienstag hatte Biden den Kauf von 500 Millionen Schnelltests durch die Bundesregierung angekündigt. Die zusätzlichen Tests werden jedoch voraussichtlich erst im Januar zur Verfügung stehen.